У берегов Шри-Ланки в море вылились сотни тонн нефти и азотной кислоты

У западного побережья Шри-Ланки тонет контейнеровоз X-Press Pearl. Кораблекрушение рискует обернуться крупнейшей экологической катастрофой в истории островного государства, предупреждают ученые. Дело в том, что помимо 325 тонн топлива на судне находятся 1 486 контейнеров с различными химическими веществами, в том числе 25 тонн ядовитой азотной кислоты.

X-Press Pearl принадлежит сингапурской компании X-Press Shipping. Длина судна составляет 186 метров. Контейнеровоз вышел 15 мая из индийского порта Хазира, взяв курс на Коломбо. Сейчас выяснилось, что уже тогда команда судна знала об утечке опасного химического вещества в одном из контейнеров.

Представители компании утверждают, что капитан X-Press Pearl просил индийские власти дать ему возможность задержаться в Хазире, чтобы снять поврежденный контейнер или попытаться ликвидировать утечку. Но ему было отказано в этом. Не захотели принимать судно в таком аварийном состоянии и власти Катара. Разрешение было получено в Шри-Ланке.

20 мая, когда контейнеровоз находился на расстоянии 9,5 морских миль от Коломбо, на борту начался пожар. Тушить судно отправились специальные команды из Индии и Шри-Ланки. В спасательной операции участвовали несколько судов, авиация, водолазы.

Однако их усилия оказались тщетны. Пожар привел к взрыву. Судно раскололось на две части и начало тонуть. Во вторник, 1 июня, экипаж контейнеровоза — 25 человек — эвакуировали. Команда состоит из граждан Индии, Китая, Филиппин и России. Два моряка получили ожоги и были госпитализированы. Капитан судна и два его старших помощника задержаны. Их на протяжении 14 часов допрашивала полиция. Им запрещено покидать Шри-Ланку.

После взрыва и эвакуации команды буксиры попытались оттащить тонущее судно подальше от берега, чтобы минимизировать ущерб, который неизбежно будет нанесен прибрежным водам. Однако корма X-Press Pearl откололась и пошла ко дну.

Экологи говорят, что это погубит уникальную подводную фауну в регионе. Пока обломки судна и нефтяные пятна уже появились в красивейшей бухте возле города Негомбо, который славится своими чудесными пляжами. Местные отели несут огромные убытки.

Ударило кораблекрушение и по рыбакам. Властям пришлось временно запретить рыбную ловлю в лагуне. Сотни семей лишились заработка. Общий ущерб пока невозможно оценить. Никто не может сейчас сказать, какое количество нефти и ядовитых химикатов окажется в воде. // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»