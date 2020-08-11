У Білій Церкві 14-річна дівчина самовільно залишила Центр соціально-психологічної реабілітації (фото)

Білоцерківським відділом поліції розшукується неповнолітня ПАВЛОВСЬКА ЮЛІЯ, 14 років, яка 11.08.2020 близько 13:00 самовільно залишила територію дітей «Злагода», що по вул. Пушкінській, 29, в м. Біла Церква, вихованкою якого вона є і до закладу не повернулася.

ПРИКМЕТИ: зріст 155 см, на вигляд 16-17 років, повної статури, обличчя кругле, очі сірі, губи повні, волосся світло-русе, до плечей, кінці пофарбовані у рожевий колір.

ОДЯГНЕНА: чорна футболка, чорна спідниця, білі кросівки.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини, повідомляти за номером спецлінії поліції «102»

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