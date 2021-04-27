У Білій Церкві зник неповнолітній хлопець фото)

У Білій Церкві розшукують 17-річного юнака, який пішов з дому та не повернувся

Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» із покликанням на сторінку «Розшук дітей ГУНП в Київській області за сприяння ПрАТ Київстар» у Facebook.

Білоцерківським районним управлінням поліції розшукується неповнолітній Коломієць Андрій, 17 років. Хлопець пішов з дому 26.04.2021 близько 13:00 (Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, 57), наразі його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 175-178 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, очі сірі. Має шрам на лівій щоці.

Юнак був одягнений в куртку помаранчевого кольору, бордову спортивну кофту з капюшоном, сині джинси, сіру шапку та взутий у черевики темно-синього кольору. Із собою має сірий наплічник.

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження хлопця просять телефонувати за номером спецлінії поліції «102».