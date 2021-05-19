У Білорусі в житловій зоні впав військовий літак, двоє пілотів катапультувалися, але обоє загинули (фото)

У Білорусі розбився військовий літак, двоє пілотів змогли катапультуватися, але обоє загинули.Як повідомляє Міністерство оборони Білорусі, льотчики намагалися відвести літак від житлової зони.

Але на фото і відео з місця падіння видно, що машина впала серед житлових будинків й осколками пошкодило двоповерхівку. Інформації про жертви серед цивільних не надходила, зазначає Бі-Бі-Сі.

Вироблений в Росії літак Як-130

ФОТО,МІНОБОРОНИ БІЛОРУСІ /Як-130 вважається новим типом навчальних літаків

Катастрофа сталася біля міста Барановичі на заході Білорусі.Розбився літак Як-130 Лідської штурмової авіабази.Це нові російські учбово-бойові літаки, які взяли на озброєння російської армії у 2010 році та експортували до Білорусі у 2015-2016 роках.

«При виконанні навчально-тренувального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявивши мужність і героїзм, пілоти прагнули відвести літак від населеного пункту», — повідомляють у Міноборони Білорусі.

«Переконавшись, що траєкторія падіння літака перебуває поза зоною житлових будинків, льотчики катапультувалися», — відзначають там.

ФОТО,TUT.BY /Місце падіння

В оборонному відомстві також додають, що обидва льотчики після катапультування загинули, але точних причин цього не називають.Загинули командир ланки учбово-бойової ескадрильї у званні майора та лейтенант.»Інших жертв та руйнувань немає», — кажуть у Міноборони Білорусі.

«Втратив керування і пішов униз»

ФОТО,NEXTA.LIVE

На фото та відео з місця події видно, що літак упав все ж серед житлових будинків.Незначні пошкодження, судячи з медіа, отримала двоповерхівка біля місця падіння.»Льотчики до останнього відводили літак від житлової забудови. Катапультувалися на низькій висоті. На двоповерховому будинку досі висить парашут», — цитує видання TUT.by очевидця.

ФОТО,NEXTA.LIVE

За його словами, в небі летіла ланка з чотирьох літаків, а потім почувся хлопок та з’явився дим з району приватної забудови.Пізніше місце аварії облітав вертоліт.»Якби не самопожертва пілотів, жертв на землі могло б бути набагато більше — район дуже густо забудований. Пілотам вдалося відвести літак буквально в єдину незабудовану ділянку», — пише Telegram-канал Nexta.

ФОТО,«НАША НИВА» / CЛІДКОМ БІЛОРУСІ

«Літали летіли спочатку четвірками, потім двійками, потім на моїх очах літак втратив керування і пішов вниз», — цитує іншого очевидця «Наша нива».