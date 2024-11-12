У Болградському районі водій вантажівки проігнорував червоний сигнал світлофора і виіхав під поїзд (фото)

Подія сталася сьогодні близько восьмої години на залізничному переїзді в одному з населених пунктів Веселокутської сільської громади.

Попередньо поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля проігнорував червоний сигнал світлофора та звукову сигналізацію, що інформували про наближення потягу, виїхав на залізничний переїзд, де відбулось зіткнення транспортних засобів.

Унаслідок пригоди автівка та локомотив отримали механічні пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці події працює наряд поліції, який з’ясовує всі її обставини. Рух через переїзд не ускладнений.

Поліцейські наголошують водіям на необхідності неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Зокрема, пам’ятайте, що рух через залізничний переїзд не дозволяється, якщо увімкнено забороняючий сигнал світлофора чи звукову сигналізацію незалежно від наявності та положення шлагбаума.

Якщо проїзд через залізничну колію заборонено, водій повинен зупинити свій транспортний засіб перед стоп-лінією, відповідним дорожнім знаком, шлагбаумом, світлофором так, щоб бачити сигналізацію, а у випадках, коли такі засоби організації дорожнього руху відсутні – не ближче 10 метрів до найближчої рейки. Виконуючи такі прості правила, ви уникнете дорожніх автопригод і збережете власне та чуже життя.

Також правоохоронці нагадують, що за порушення правил руху через залізничні переїзди передбачена відповідальність згідно зі статтями 123 та 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Будьте відповідальними, уважними та обережними.

Болградський районний відділ поліції Одещини