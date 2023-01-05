У Бучанському районі Київщини зіткнулися 4 автівки: госпіталізовано троє людей (фото)

Подія сталася 4 січня, близько 15 години, на 47 кілометрі траси Київ-Ковель.

Як попередньо встановили поліцейські, 30-річний водій «BMW» не дотримався безпечної дистанції та швидкісного режиму. Внаслідок чого здійснив зіткнення з авто «Toyota», під керуванням 35-річного чоловіка, який рухався попереду.

Обидва транспортні засоби викинуло на зустрічну смугу руху, де відбулось зіткнення з автомобілями «Ford» та «Nissan».

35-річний водій легковика «Ford» отримав тілесні ушкодження. Також внаслідок аварії травмовано його пасажирів — 48-річну жінку та 12-річну дівчинку. Їх госпіталізовано до Боярської лікарні.

Шановні водії! Поліція Київщини вкотре попереджає: дотримуйтесь швидкісного режиму, безпечної відстані та Правил дорожнього руху! Не піддавайте ризику себе та водіїв інших автомобілів!

Поліція Київської області