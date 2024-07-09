У будівлі для розміщення біженців в Німеччині пролунав вибух
Від вибуху і пожежі постраждали 20 осіб.
На півночі Німеччини стався вибух у будівлі для розміщення біженців, після чого почалась пожежа.
Про це повідомляє DW.
“У будівлі раптово стався вибух. Внаслідок цього об’єкт повністю загорівся. Кілька людей отримали поранення, деякі з них у важкому стані”, – повідомили в поліції.
У будівлі також знайшли тіло жінки, яке ще належить ідентифікувати.
“Загалом постраждали 20 осіб, один із них у важкому стані”, – повідомили в поліції.
Серед постраждалих – двоє поліцейських і один з працівників закладу. // LB.ua