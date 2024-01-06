У будинку на Київщині виявили тіла подружжя та їх доньки
Сьогодні, 6 січня, о 08:30 годині до поліції надійшло повідомлення про надзвичайну подію у Броварах. Сусід загиблих зазначив, що в будинку без свідомості знаходяться троє осіб.
Правоохоронці встановили, що у приміщенні проживала родина. Попередньо, 69-річний чоловік та його 64-річна дружина і 44-річна донька загинули від отруєння чадним газом.
Остаточна причина смерті осіб буде відома після проведення відповідної експертизи.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet