У будинку на Київщині виявили тіла подружжя та їх доньки

Сьогодні, 6 січня, о 08:30 годині до поліції надійшло повідомлення про надзвичайну подію у Броварах. Сусід загиблих зазначив, що в будинку без свідомості знаходяться троє осіб.

Правоохоронці встановили, що у приміщенні проживала родина. Попередньо, 69-річний чоловік та його 64-річна дружина і 44-річна донька загинули від отруєння чадним газом.

Остаточна причина смерті осіб буде відома після проведення відповідної експертизи.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Київської області