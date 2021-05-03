У Чабанах сталася смертельна ДТП за участі іноземця (фото)

20 річний громадян Узбекистану за кермом автомобіля «Hyundai» не впорався з керуванням, виїхав на перехрестя нерівнозначних доріг чим спричинив зіткнення з автомобілем «Volkswagen».

Внаслідок зіткнення 35-річний пасажир автомобіля “Volkswagen” загинув на місці події, один із учасників ДТП доправлений з травмами до медичного закладу.

Громадянина Узбекистану затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого)

Поліція Київщини попереджає громадян про дотримання правил дорожнього руху та обов’язкове використання пасків безпеки як водіями так і пасажирами. // Київ Оперативний