У Чехії пасажирський потяг, що їхав в Україну, зіткнувся з вантажним: четверо людей загинули

У Чехії пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував у Чоп в Україні, зіткнувся з вантажним потягом ČD Cargo: четверо людей загинуло і десятки отримали поранення.

Про це повідомляє чеський портал новин iDNES.

Аварія трапилася біля нової станції Пардубіце.

На місці події працюють усі екстрені служби.

Прес-секретар пожежної залізничної адміністрації Мартін Кавка у своїй відповіді на запит телеканалу CT24 повідомив про “двох загиблих та десятки постраждалих, деякі з яких перебувають у тяжкому стані”. Проте годину після опівночі прес-секретар рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей.

Серед десятків постраждалих – діти. У рятувальній операції було задіяно гелікоптери: перший прибув близько 11:30 за місцевим часом, наступний – годиною пізніше.

На місці зіткнення працюють 36 підрозділів професійних пожежників та добровольців.

Прем’єр-міністра Чехії Петра Фіала у X: “Зіткнення поїздів – це велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв та постраждалих. Я висловлюю свої щирі співчуття всім постраждалим”.

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Укрзалізниця повідомляє, що серед загиблих в аварії потяга у Чехії немає пасажирів причіпних вагонів, які їхали до Чопа:

“Вночі поїзд Прага − Кошице (оператор − чеська приватна компанія RegioJet) на території Чехії зіштовхнувся з вантажним поїздом. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає”.

Укрзалізниця наголошує, що тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються.

“Також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага − Перемишль, з якого більшість пасажирів пресаджуються на поїзди до України. Попри форс-мажор на чеській території Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення. Слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці”, − йдеться в повідомленні. // УП