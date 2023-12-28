У Черкасах жінка намагалась здати іспит на права замість сестри-близнючки

Дана і Діана. Сестри близнючки. У них навіть імена схожі, а зовні і взагалі не можливо розрізнити. З самого дитинства дівчатка практично не розлий вода, тож і в автошколу навчатися пішли разом.

Після закінчення першого етапу навчання (з теоретичної підготовки) приїхали до сервісного центру МВС №7141 міста Черкас складати іспит зі знання правил дорожнього руху. І тут Діані поталанило більше, вона успішно витримала це випробування, а от сестра не змогла.

Тож уже за 10 днів дівчатка вирішили, що можна скористатися природньою схожістю і здавати іспит за сестру сіла Діана.

Та не тут то було, адміністратор сервісного центру який приймав іспит виявився уважним і «таємний зговір» викрив.

Результати складеного іспиту анульовані, а пояснювать свої дії дівчаткам уже доведеться правоохоронцям.

Сервісні центри МВС в Черкаській області