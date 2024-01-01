У Чернігові затримали чотирьох зловмисників, які запустили феєрверк під час «повітряної тривоги»

Сьогодні вдень на лінію «102» зателефонувала схвильована чернігівка, яка повідомила, що почула гучний вибух під час сигналу «повітряної тривоги» і побачила спалахи салюту з балкону будинку по вулиці Івана Мазепи.

На місце події негайно прибули екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції.

Поліцейські швидко встановили квартиру, з якої запустили салют. Під вікнами були виявлені рештки феєрверка. Всередині оселі були молодики, які відмовилися відчинити двері, тому було прийнято рішення про примусове відкриття дверей. За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення «Чернігів» поліцейські провели невідкладний обшук в приміщенні.

Поліція встановила, що до хуліганства причетні четверо нетверезих молодиків, які разом святкували Новий рік.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

В ході обшуку поліцейські вилучили решки запущеного феєрверка – зловмисники заховали його в туалеті, коли почули, що у двері стукає поліція.

Нагадуємо, що у Чернігівській області, як і по всій Україні, діє заборона на продаж та використання піротехнічних засобів. Заборонено запускати салюти, використовувати петарди та феєрверки.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області