У Чернівецькій області поліцейські розшукують двох зниклих маленьких дітей (фото)

Сьогодні, 6 жовтня, до поліції звернулася жителька села Недобоївці та повідомила, що декілька годин тому пішли з дому та не повернулися її 10-річний син Сулін Максим Дмитрович і 5-річна донька Суліна Інеса Дмитрівна. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням допомогти у пошуках дітей.

Наразі у розшукових заходах задіяні особовий склад Хотинського відділення поліції, співробітники сектору ювенальної превенції та кінологічного центру ГУНП в Чернівецькій області. Для координації пошуків на Хотинщину виїхало керівництво обласного управління Нацполіції.

Хлопчик був одягнений у сині спортивні штани та сірий светр, дівчинка – в темно-сині штани і чорний светр у білий горошок.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваних – прохання терміново повідомити за номером спецлінії «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області