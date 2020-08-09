У Чернівцях автівка влетіла у зупинку, жінці відірвало гомілку

У Чернівцях автівка «Фольксваґен-Пассат» з проїжджої частини вилетіла на тролейбусну зупинку, де в цей момент стояла 61-річна жінка. Внаслідок ДТП пенсіонерці відірвало гомілку.

Як повідомляє ТСН, все сталося о 10 ранку. Авто влетіло прямо на зупинку. Жінка намагалася відскочити, але швидкість авто була чималою. Вона зачепила жінку, відірвавши їй гомілку.

За словами правоохоронців, аварія сталася внаслідок технічної несправності – відірвало задній міст автомобіля, внаслідок чого водій утратив кермування. Він був тверезий. // Діло