У Чернівцях п’яні чоловіки вдягнули рясу священника і збирали «пожертви на монастир»

Чоловіки демонстрували Біблію та кропило для святої води.

У Чернівцях двоє нетверезих чоловіків, вдягнених у рясу священника, збирали пожертви, ніби для монастиря в селі Стара Жадова.

Як повідомляють Чернівці.online , чоловіки говорили, що настоятеля храму звуть “Іван Костянтинович”. Він начебто благословив їх на збір пожертв для монастиря. На запитання про нетверезий стан герої відео відповісти не змогли.

Також зазначимо, що у селі Стара Жадова немає монастиря, там розташований храм Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ. // Діло