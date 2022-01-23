У Чернівцях п’яні чоловіки вдягнули рясу священника і збирали «пожертви на монастир»
Чоловіки демонстрували Біблію та кропило для святої води.
У Чернівцях двоє нетверезих чоловіків, вдягнених у рясу священника, збирали пожертви, ніби для монастиря в селі Стара Жадова.
Як повідомляють Чернівці.online , чоловіки говорили, що настоятеля храму звуть “Іван Костянтинович”. Він начебто благословив їх на збір пожертв для монастиря. На запитання про нетверезий стан герої відео відповісти не змогли.
Також зазначимо, що у селі Стара Жадова немає монастиря, там розташований храм Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ. // ДілоTweet