У Чернівцях поліцейські розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

Сьогодні вранці, 10 липня, до поліції звернулася чернівчанка та повідомила про те, що 7 липня її 16-річний син Каланча Олександр Сергійович пішов в гості до знайомого та досі не повернувся.

На місце виїхали співробітники сектору ювенальної превенції та слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції.

Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, волосся кучеряве темне, карі очі.

Був одягнений у штани і футболку темно-сірого кольору.

Поліцейські звертаються з проханням до всіх, кому відома інформація про місцезнаходження дитини, повідомите про це за номером 102.

Відділ комунікації поліції в Чернівецькій області