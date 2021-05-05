У Чернівцях поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Сьогодні, 5 травня, до поліції звернувся батько дівчини та повідомив, що вчора приблизно о 12:30 його 17-річна донька Геращенко Марія Юріївна вийшла з дому на прогулянку та наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети розшукуваної: зріст – 173 см, довге каштанове волосся з бордовим відтінком, на кисті лівої руки – татуювання у вигляді надпису «ONE SHOT».

Дівчина була одягнута у зелену футболку з надписом «Я українка», темні джинси та чорні кросівки.

Поліція звертається до громадян з проханням допомогти у пошуках дитини. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваної – прохання терміново повідомити за номером спецлінії «102».

Національна поліція України