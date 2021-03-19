У Чернівцях розслідують обставини смерті малолітнього хлопчика в лікарні

Батько дитини звинувачує медичних працівників у неправильному діагностуванні хвороби та неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті його сина. Для перевірки інформації, з’ясування всіх обставин і надання правової оцінки діям лікарів слідчі розпочали досудове розслідування.

18 березня до Чернівецького районного управління поліції звернувся 45-річний чернівчанин.

Чоловік повідомив, що в ніч на 15 березня у його 9-річного сина погіршилося самопочуття. Батьки викликали карету швидкої медичної допомоги, яка доставила малолітнього до лікарні. Пізніше, цього ж дня, хлопчик помер у реанімаційному відділенні.

За вказаним фактом слідчі Чернівецького районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області