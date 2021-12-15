У Чернівцях затримали водія зі смертельною дозою алкоголю в крові

Вчора, близько 23-ї години, на вулиці Руській патрульні зупинили транспортний засіб Range Rover.

Під час спілкування інспектори помітили, що у чоловіка присутні ознаки сильного алкогольного сп’яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп’яніння — 5,0 проміле.

Зауважимо, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А от 5,0 — відносно смертельна доза.

На керманича поліцейські склали протокол згідно зі ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли постанову згідно зі ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Закликаємо водіїв бути свідомими та відповідальними й не сідати за кермо в стані сп’яніння.

Патрульна поліція Чернівецької області