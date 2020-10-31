У Червонограді внаслідок ДТП загинули двоє людей (фото)
31 жовтня 08:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про ДТП в м. Червоноград на вул. Радехівська, 10. Відбулось зіткнення двох автомобілів «Mersedes» та автомобіля «Volvo».
До місця події було негайно направлено рятувальників 33-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Червоноград.
Як з’ясувалось внаслідок ДТП загинули 2 особи та травмовано 1 особу -пасажира автомобіля «Mersedes». Потерпілого госпіталізовано до центральної міської лікарні м. Червоноград.
Пожежно- рятувальним відділенням надавалась допомога по вивільненню потерпілих з пошкоджених автомобілів та проводились роботи по відключенню акумуляторних батарей.
До ліквідації наслідків ДТП залучалось 4 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки.
Головне управління ДСНС України у Львівській області