У Червонограді внаслідок ДТП загинули двоє людей (фото)

31 жовтня 08:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про ДТП в м. Червоноград на вул. Радехівська, 10. Відбулось зіткнення двох автомобілів «Mersedes» та автомобіля «Volvo».

До місця події було негайно направлено рятувальників 33-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Червоноград.

Як з’ясувалось внаслідок ДТП загинули 2 особи та травмовано 1 особу -пасажира автомобіля «Mersedes». Потерпілого госпіталізовано до центральної міської лікарні м. Червоноград.

Пожежно- рятувальним відділенням надавалась допомога по вивільненню потерпілих з пошкоджених автомобілів та проводились роботи по відключенню акумуляторних батарей.

До ліквідації наслідків ДТП залучалось 4 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

Головне управління ДСНС України у Львівській області