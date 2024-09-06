У Чугуївському районі внаслідок ДТП загинув водій легковика (фото)

Водій Renault Logan при не впорався з керуванням та випав з автомобіля. В результаті некерований транспортний засіб з’їхав зі схилу, перекинувся на дах, та придавив водія.

5 вересня близько 15:10 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селищі Печеніги. У результаті аварії від отриманих травм 77-річний чоловік помер на місці події.

За фактом дорожньо-транспортної події, що спричинила смерть, слідчі поліції розпочали досудове розслідування ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області