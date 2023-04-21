У Дніпрі на Калиновій Hyundai збив жінку з дитиною (відео)

Літня жінка з дитиною потрапили під колеса Hyundai у Дніпрі у п’ятницю, 21 квітня.

Момент аварії зафіксувала камера Ситуаційного центру Дніпра, повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Аварія сталася на перехресті вулиць Калинової та Путиловської о 10:17. Автомобіль Hyundai Tucson, за кермом якого був 73-річний чоловік, збив пенсіонерку та 9-річну дівчинку, які переходили дорогу на “червоний” сигнал світлофора.

Літню жінку з відкритою черепно-мозковою травмою доправили до міської лікарні №6 до приїзду поліції. Дитина отримала закриту черепно-мозкову травму. Дівчинку доставили до дитячої лікарні на Космічній, її стан оцінюється як задовільний.

Наразі на місці аварії працює слідчий по ДТП.