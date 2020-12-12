У Дніпрі підйомний кран впав на автобетономішалку: її водій загинув (фото)

На території будівельного майданчика в районі вулиці Березинській стався нещасний випадок — будівельний кран впав на бетономішалку.

У цей момент в кабіні вантажного автомобіля MAN знаходився чоловік. Його затисло в салоні. Травми виявилися несумісними з життям — він загинув на місці події.

Причина, по якій кран звалився вниз, зараз встановлюється — на місці працює слідчо-оперативна група.

До місця направили дві бригади співробітників служби порятунку. Вони чекають підйомний кран, щоб підняти конструкцію, після чого будуть діставати тіло загиблого робітника. // Вартові еспресо