У Дніпрі внаслідок ДТП з пожежею загинуло двоє людей (фото)

У Дніпрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей. Попередньо встановлено, що водій легковика не впорався з керуванням, тому автомобіль зіткнувся з залізобетонною опорою.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”, посилаючись на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

О 03:21 13 травня надзвичайники отримали повідомлення про те, що у Новокодацькому районі Дніпра на вулиці Новопокровській горить легковий автомобіль. За повідомленням направили вогнеборців.

По прибуттю до місця виклику рятувальники попередньо встановили, що водій “Славути” не впорався з керуванням, внаслідок чого легковик зіткнувся з залізобетонною опорою. Через це сталося займання автівки.

Під час гасіння полум’я надзвичайники виявили обгорілі тіла двох осіб. Правоохоронці встановлюють їх особисті дані та обставини події.

Вогонь знищив легковик на площі 3 кв. м. Полум’я локалізовано о 03:55 та ліквідовано о 04:03.