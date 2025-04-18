У Дністровському районі внаслідок ДТП загинув мотоцикліст, пасажир травмувався

Трагічна аварія трапилася вранці, 18 квітня, по вулиці Центральній в селі Вартиківці. У результаті зіткнення мотоцикла із причепом трактора, водій двоколісника загинув на місці події. Пасажира мотоцикла медики госпіталізували до лікарні. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини та причини аварії.

На місці події працювали співробітники відділу розслідування злочинів в сфері транспорту СУ ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативна група Дністровського районного відділу поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що 21-річний житель с. Вовчинець, керуючи мотоциклом «Viper», допустив зіткнення з причепом трактора, який був припаркований на узбіччі дороги.

Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав травми, несумісні з життям та загинув на місці події. Тіло буковинця поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

Також у результаті ДТП отримав тілесні ушкодження 24-річний пасажир мототранспорту. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілого у лікарню для надання необхідної допомоги.

Вирішується питання внесення відомостей про подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини аварії. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області