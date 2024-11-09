У Дністровському районі загинув пасажир автомобіля, який зіткнувся з трактором
Учора, 8 листопада, у Сокирянах легковик зіткнувся з трактором. У результаті аварії пасажир автомобіля отримав травми, несумісні із життям. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.
Для з’ясування обставин на місці ДТП працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП. За попередньою інформацією правоохоронців, 54-річний місцевий житель не впорався з керуванням автомобіля «Vоlkswagen Golf» та допустив зіткнення з трактором марки «Т-150», яким керував 47-річний буковинець.
Унаслідок аварії 64-річний пасажир легковика отримав численні тілесні ушкодження та загинув під час надання медичної допомоги. Тіло чоловіка поліцейські направили на судово-медичну експертизу.
Співробітники поліції затримали водія автомобіля «Vоlkswagen Golf» у порядку ст. 208 ( Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Транспортні засоби вилучено. Проводиться досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції Чернівецької областіTweet