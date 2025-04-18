У Дрогобичі внаслідок зіткнення з мікроавтобусом травмований мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 квітня, близько 11.50, на вулиці Самбірській у Дрогобичі. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса Volkswagen Transporter, яким керував 58-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району, та мотоцикла Senke SK250-6 під керуванням 19-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

За фактом слідчі Дрогобицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області