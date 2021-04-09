У ДТП на Берегівщині одна людина загинула, ще троє травмовані, в тому числі 4-річна дитина (фото)

Вчора, 8 квітня, близько 16:20 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на вулиці Центральній у межах села Гать Берегівського району.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи районного відділу поліції та експерти з’ясували попередні обставини аварії.

Встановлено, що водій «ВАЗ 2114», рухаючись населеним пунктом у напрямку міста Мукачево, під час проїзду лівостороннього повороту не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Ford Transit» під керуванням жителя Мукачева.

Внаслідок зіткнення 26-річний водій «ВАЗ 2114» помер у кареті швидкої допомоги. Двох пасажирів, серед яких 4-річна дитина, доставлено до районної лікарні.

Також по допомогу медиків звернувся і 32-річний водій «Ford Transit».

Поліцейські за фактом автопригоди відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). В рамках даного провадження буде встановлено всі обставини аварії.

Розслідування у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн