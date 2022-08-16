У ДТП на Бучаччині травмувалися семеро людей, двоє з них – діти (фото)

На автодорозі Івано-Франківськ–Тернопіль поблизу села Зелена Бучацької громади сталося зіткнення двох транспортних засобів. Наслідок ДТП – семеро травмованих.

Поліцейські, виїхавши на місце події, встановили, що 33-річний житель міста Жмеринка Вінницької області, керуючи автомобілем “Skoda Fabia”, не впорався із керуванням та допустив зіткнення з “Mitsubishi Grandis” за кермом якого перебував житель Тернополя, 1950 року народження.

Внаслідок аварії травми отримали обидва водії, двоє пасажирів автомобіля “Skoda Fabia”, серед яких малюк, 2021 року народження, та троє пасажирів іншої іномарки, серед яких дитина, 2015 року народження. Усі потерпілі госпіталізовані.

Поліцейські перевіряють обставини дорожньо-транспортної пригоди. У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю. Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області