У ДТП на Буковині загинув патрульний — іноземцю повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід громадянину іноземної держави, який порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, 1 березня 2022 року іноземець, керуючи автомобілем, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із службовим автомобілем патрульної поліції. Внаслідок ДТП 24-річний патрульний загинув, ще двоє поліцейських отримали травми різного ступеня тяжкості.

Підозрюваного взято під варту без альтернативи внесення застави.

ДТП трапилась на виїзді з села Недобоївці, Дністровького району, Чернівецької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області.

Офіс Генпрокурора