У ДТП на Буковині загинув неповнолітній мотоцикліст

ДТП сталася учора, 25 лютого, в адміністративних межах села Ставчан. У результаті зіткнення з деревом травмувався 15-річний водій мотоцикла. Від отриманих тілесних ушкоджень буковинець помер у лікарні. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Для встановлення обставин ДТП на місце події виїхали співробітники відділення №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що 15-річний житель села Давидівці не впорався з керуванням мотоцикла «Loncin» та допустив зіткнення з деревом.

Медики госпіталізували потерпілого до лікарні без свідомості. Від отриманих травм буковинець помер.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують водіям та пасажирам мотоциклів на неухильному дотриманні Правил дорожнього руху:

– забороняється передавати керування мотоциклом особам, які не досягли 16-річного віку та не мають посвідчення водія відповідної категорії;

– швидкість руху мотоцикла в населених пунктах не повинна перевищувати 50 км/год, у житловій і пішохідній зонах 20 км/год;

– поза населеними пунктами дозволяється рух зі швидкістю не більше 80 км/год;

– водієві мотоцикла забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин, або ж керувати у хворобливому, втомленому стані, а також, перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу;

– заборонено під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці;

– необхідно користуватися засобами безпеки (мотошолом, рукавиці, куртку та наколінники).

Відділ комунікації поліції Чернівецької області