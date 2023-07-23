У ДТП на Черкащині постраждали троє осіб, одна жінка померла в лікарні (фото)

Автопригода сталася поблизу села Собківка Уманського району, між автомобілями ЗАЗ та Subaru. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Сьогодні до поліції близько 11:00 години надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Стрий-Ізварине» сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

На місце направились група реагування патрульної поліції, слідчі по ДТП.

Попередньо правоохоронці встановили, що 46-річний водій Заз не обрав безпечної швидкості руху виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Subaru Legacy, яким керував 53-річний водій.

Внаслідок зіткнення травмувались водії обох транспортних засобів та 30-річна пасажирка Subaru. 42-річна пасажирка автомобіля Заз від травм померла в лікарні. Разом з тим в автомобілях було двоє неповнолітніх дітей, вони не травмувались.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області