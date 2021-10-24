У ДТП на Херсонщині загинуло четверо людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (фото)

Ще двоє 17-річних пасажирів госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості.

У неділю, 24 жовтня у Херсонській області сталася смертельна ДТП.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

Аварія сталася близько 01:00 на автодорозі між с. Давидів Брід та с. Мала Олександрівка Бериславського району.

Автомобіль Volkswagen “Touareg” зіткнувся з деревом.

У результаті загинуло 4 особи, зокрема два 15-річних підлітки.

Окрім того, постраждало дві 13-річні дитини. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Поліцейські попередньо встановили, що за кермом автомобіля “Volkswagen Touareg” перебував 15-річний мешканець смт Велика Олександрівка. Про це повідомили в обласній поліції Херсощини.

Також в салоні автомобіля перебували односельчани керманича віком 15 та 20 років, а також 21-річний мешканець с. Нова Калуга, які разом з водієм загинули на місці ДТП.

Ще двоє 17-річних пасажирів (мешканці смт Велика Олександрівка), доставлені в Великоолександрівську центральну лікарню з травмами різного ступеню тяжкості.

Подія кваліфікується за ч.3 ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. // LB.ua