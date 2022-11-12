У ДТП на Хмельниччині двоє людей загинули, ще двоє були травмовані (фото)

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинуло дві людини і ще дві отримали травми.

Аварія сталася вчора, 11 листопада, близько 13-ї години поблизу м. Славута Шепетівського району.

За попередніми даними, водій автомобіля «ВАЗ 2108» перед поворотом ліворуч не переконався в безпечності свого руху і не надав перевагу в русі автомобілю «ЗАЗ 1103», що їхав у зустрічному напрямку. Сталося лобове зіткнення двох транспортних засобів, у ході якого «ВАЗ 2108» загорівся.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 76-річний водій «ВАЗа» та 29-річний пасажир автомобіля «ЗАЗ 1103» від отриманих травм загинули на місці події. Водій «ЗАЗу» та ще один його пасажир з тілесними ушкодженнями були доставлені до Славутської міської лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб). Розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області