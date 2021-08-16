У ДТП на Івано-Франківщині загинули двоє людей, ще троє – травмовані (фото)

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі сполученням Н-09 «Мукачево-Львів» на Надвірнянщині. У ній загинуи водій та пасажир легковика, який врізався у дерево. Поліцейські розпочали кримінальне провадження і встановлюють всі обставини аварії.

14 серпня близько 03:15 сталася ДТП містом Надвірна та селом Мирне.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Astrа з’їхав з проїзної частини дороги у кювет. Після цього зупинив попутній транспортний засіб Mercedes-Benz Sprinter та попросив у водія допомоги, аби вибратися з кювету. Мікроавтобус, увімкнувши аварійну сигналізацію, розпочав буксирування автомобіля Opel у напрямку Львова.

У цей час зі сторони Львова і в напрямку Мукачеве проїжджав автомобіль BMW, який рухався прямо на неосвітленій ділянці дороги. Останній допустив зіткнення із автомобілем марки Mercedes-Benz, що здійснював буксирування. Внаслідок аварії автомобіль BMW в стані заносу з’їхав у кювет ліворуч, де зіткнувся з деревом.

У результаті ДТП 21-річний водій BMW та 18-річний пасажир, який перебував на передньому пасажирському сидінні, загинули на місці події. Ще троє пасажирів, віком 15,17 і 18 років, отримали тілесні ушкодження і доставлені у медзаклад. І загиблі, і потерпілі чоловіки є мешканцями Надвірнянщини.

Водіїв Opel Astra і Mercedes-Benz Sprinter перевірено на стан сп’яніння – тверезі.

Слідчі вилучили з місця події усі транспортні засоби і розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Поліція Івано-Франківщини закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини