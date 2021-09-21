У ДТП на Київщині загинула жінка (фото)

Сьогодні зранку на автодорозі Сквира — Біла Церква між селами Фурси та Шамраївка трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомили рятувальники.

На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Поліцейські з’ясували, що автомобіль «Hyundai IX35» під керуванням 29-річного громадянина Республіки Молдова зіткнувся із автомобілем марки «Volkswagen Рolo».

В результаті аварії автомобіль «Volkswagen» загорівся та повністю був знищений вогнем. 32-річна водійка автомобіля загинула на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Пасажирів обох автомобілів госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні № 2 для обстеження та встановлення діагнозу.

Водій автомобіля «Hyundai» перебуває на місці події та приймає участь у проведенні слідчих дій з метою встановлення обставин події.

Інформація буде оновлюватись.

Відділ комунікації поліції Київської області