У ДТП на Київщині загинула жінка (фото)
Сьогодні зранку на автодорозі Сквира — Біла Церква між селами Фурси та Шамраївка трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомили рятувальники.
На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Поліцейські з’ясували, що автомобіль «Hyundai IX35» під керуванням 29-річного громадянина Республіки Молдова зіткнувся із автомобілем марки «Volkswagen Рolo».
В результаті аварії автомобіль «Volkswagen» загорівся та повністю був знищений вогнем. 32-річна водійка автомобіля загинула на місці дорожньо-транспортної пригоди.
Пасажирів обох автомобілів госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні № 2 для обстеження та встановлення діагнозу.
Водій автомобіля «Hyundai» перебуває на місці події та приймає участь у проведенні слідчих дій з метою встановлення обставин події.
Інформація буде оновлюватись.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet