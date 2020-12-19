У ДТП на Київщині загинули водій автівки та два неповнолітні пасажири (фото)

Подія трапилась вночі у селі Мала Вільшанка Білоцерківського району.

На місці події працювали наряд реагування патрульно поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, а також працівники Слідчого управління поліції Київщини.

Встановлено, що 39-річний водій автомобілю «Volkswagen» не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя зустрічної смуги руху, де здійснив наїзд на декоративну клумбу та дерево. Внаслідок аварії він та двоє 17-річних пасажирів загинули.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Автомобіль вилучено та доставлено на майданчик тимчасового тримання. Поліція встановлює всі обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікації поліції Київської області