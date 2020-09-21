У ДТП на Київщині загинули жінка та її неповнолітня донька (фото)

Смертельна автопригода сталась на автодорозі «Владиславка-Карапиші», що у Миронівському районі.

На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, рятувальники та медики.

Встановлено, що місцевий житель керуючи автомобілем «Chery Amulet» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем «КAМАЗ».

Від отриманих травм 41-річна пасажирка легковика загинула на місці події, а її 16-річна донька померла в кареті швидкої медичної допомоги. Водія із тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Шановні учасники дорожнього руху, будьте відповідальними – дотримуйтесь Правил дорожнього руху! Бережіть своє життя та здоров’я!

Вартові еспресо