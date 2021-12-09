У ДТП на Коростенщині загинула жінка, її чоловік отримав травми

Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 грудня близько 11.30 на 133 км автодороги Київ — Ковель, поблизу с. Майданівки Коростенського району. Унаслідок зіткнення автомобіля з вантажівкою загинула пасажирка ВАЗа, а водій отримав травми. Поліція розпочала досудове розслідування.

Попередньо, водій автомобіля ВАЗ, 59-річний житель Малинської громади, рухаючись автодорогою, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з вантажівкою «Renault» під керуванням 56-річного жителя райцентру.

У результаті ДТП водій ВАЗівки отримав тілесні ушкодження, його 61-річна дружина загинула на місці події.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують обставини та причини, що призвели до ДТП.

Шановні водії! Зважаючи на ускладнення погодних умов, під час керування автомобілем, будьте максимально обережні, обирайте швидкість руху та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. Обов’язково враховуйте час доби, стан проїзної частини та дорожнього покриття, не забувайте вмикати ближнє світло фар чи ходові вогні. Пам’ятайте, що дозволена швидкість руху у населених пунктах – 50 км/год.

Зауважте, що слизька дорога є тим чинником, що збільшує гальмівний шлях транспортного засобу у кілька разів. Тому, якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово. Не забувайте обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Відділ комунікації поліції Житомирської області