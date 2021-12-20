У ДТП на Львівщині четверо травмованих, серед яких двоє дітей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Дубина Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса «БАЗ», 57-річний житель одного з сіл Стрийського району, здійснив зіткнення з автомобілем «ЗАЗ» під керуванням 68-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані четверо пасажирів легковика: двоє жінок віком 35 і 71 рік та двоє дітей віком 8 і 12 років.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. // Вартові еспресо