У ДТП на Львівщині три людини загинули, ще п’ять – поранені (фото)

За даними рятувальників, поблизу міста Дрогобич на трасі «Трускавець-Львів» відбулось зіткнення двох автомобілів «Toyota Land Cruiser» та «Volkswagen Caddy».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людини. Ще 5 людей отримали травми різного ступеня важкості.

Рятувальники за допомогою спецобладння вивільнили двох травмованих пасажирів із«Volkswagen Caddy» та транспортували їх до карети швидкої допомоги.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучалось 10 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. // УНН