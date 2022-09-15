У ДТП на Львівщині загинули четверо людей (фото)

Серед загиблих – одна дитина. Крім того, травмовано ще четверо осіб, у тому числі двоє дітей Поліцейські разом зі співробітниками ДБР встановлюють обставини події.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 15 вересня, близько 20.00 на автодорозі «Київ – Чоп» у місті Броди.

Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля «Фольксваген», серед яких 7-річний хлопчик, загинули на місці події. Крім того, водійка та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей віком 4 і 6 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

Водій військового автомобіля не постраждав.

На місці події працюють слідчі поліції Львівщини, та співробітники відділу поліції №1 Золочівського районного відділу поліції, які разом із працівниками ДБР встановлювати механізм та обставини автопригоди.

Відділ комунікації поліції Львівської області