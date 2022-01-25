У ДТП на Миколаївщині одна людина загинула, троє травмовані. «Ford» розірвало навпіл (фото)

24 січня, приблизно о 16:00, на автодорозі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» неподалік с. Половинки Миколаївського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Mercedes-Benz Viano та Ford Orion.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій легковика загинув на місці події, а двоє його пасажирок, одна з яких дев’ятирічна дівчинка, з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу.

Водій мінівену, який після зіткнення з’їхав із проїзної частини у дерево, також госпіталізований.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Усі обставини та причини ДТП встановлюються.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували зазначену автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, тел. 093-714-45-20 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області