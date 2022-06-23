У ДТП на Мукачівщині загинув водій та травмувалися троє пасажирів (фото)

Поліцейські з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на трассі Київ-Чоп в межах Мукачівського району. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще троє отримали тілесні ушкодження.

Сьогодні, 22 червня, на трасі Київ-Чоп неподалік селища Чинадієво трапилась дорожньо-транспортна пригода.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої провели всі необхідні першочергові слідчі дії. В результаті попередньо встановлено, що 43-річний водій автомобіля «Mitsubishi» здійснював обгін попутного транспорту і виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки «ВАЗ». Останнім керував 42-річний мешканець села Бистриця.

Внаслідок аварії до медзакладу було госпіталізовано двох пасажирок автомобіля «Mitsubishi», водія «ВАЗу» та пасажирку вказаного авто. Згодом, від отриманих травм, 42-річний водій помер в реанімаційному відділенні лікарні.

Водія іншого автомобіля марки «Mitsubishi» освідчено — за кермом він перебував тверезим.

Наразі слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Транспотрні засоби правоохоронці помістили на арештамайданчик поліції. У справі буде проведено ряд необхідних експертиз, для встановлення всіх об’єктивних обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області