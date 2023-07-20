У ДТП на Мукачівщині травмувалися пʼятеро неповнолітніх дівчат та водій мікроавтобусу (фото)

Слідчі поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася напередодні у селі Залужжя Мукачівського району. Внаслідок аварії травми отримали водій мікроавтобусу та його пасажири – пʼятеро неповнолітніх дівчат. У справі триває слідство

Вчора, 19 липня, близько 14:00 години на автодорозі «Мукачево-Рогатин» у межах села Залужжя Мукачівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції та експерти-криміналісти.

Поліцейські попередньо зʼясували, що водій мікроавтобусу рухався у напрямку міста Іршава. Чоловік не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі своєї смуги руху на зустрічну, внаслідок чого допустив зіткнення з причіпом вантажного автомобіля «Volvo».

В результаті травми різного ступеню важкості отримали пʼятеро пасажирів мікроавтобуса – неповнолітні дівчата, віком 16 та 17 років. Усі наразі госпіталізовані до Обласної дитячої лікарні. Окрім цього, травми отримав і водій мікроавтобусу, він також знаходиться у медзакладі.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобілі вилучені та поміщені на спецмайданчик поліції.

У справі триває розслідування.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області