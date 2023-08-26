У ДТП на Миколаївщині один загиблий і вісім травмованих, серед них – чотири дитини

У Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.

Унаслідок цього загинула людина, ще 8 травмовані, серед них 4 дитини, повідомляє поліція Миколаївської області.

“Вчора, 25 серпня, приблизно о 23:20 на автодорозі М-14 “Одеса-Мелітополь-Новоазовськ” поблизу села Половинки Миколаївського району відбулось зіткнення автомобілів Mercedes-Benz та Renault Laguna”, – йдеться у повідомлені. Зазначається, що унаслідок аварії загинув 32-річний пасажир Renault, його водій та ще один пасажир отримали тілесні ушкодження.

Натомість водій та пасажири автомобіля Mercedes, серед яких четверо дітей віком від 9 місяців до 7 років, отримали тілесні ушкоджені різного ступеню тяжкості. // LB.ua