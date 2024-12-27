У ДТП на Миколаївщині загинули водій та пасажирка легковика (фото)

27 грудня близько 00:20 на автодорозі М-05 «Київ – Одеса» у межах Кривоозерської громади Первомайського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Mazda та вантажівки з напівпричепом Volvo.

За попередніми даними, водій автомобіля Mazda допустив зіткнення з Volvo у зʼєднанні з напівпричепом, який стояв на узбіччі.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 48-річний водій легкового автомобіля від отриманих травм помер у лікарні, його 18-річна пасажирка загинула на місці події.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами 068-327-44-14 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області