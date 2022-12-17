У ДТП на Миколаївщині зазнали травмувань восьмеро осіб, серед яких двоє малолітніх дітей (фото)

15 грудня, приблизно о 20:25 на 82 км автодороги М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» поблизу смт Березанка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Citroen C-Elysee та Renault Kangoo.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів травмувань зазнали восьмеро осіб, серед яких двоє малолітніх: 28-річна водій Citroen C-Elysee та троє її пасажирів від 22 до 32 років, 39-річний водій Renault Kangoo та троє пасажирів – жінка та хлопчики 9-ти та 11-ти років.

Потерпілих із різними ступенями тяжкості доставили до медичних закладів.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, попередньо, ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або за телефонами 067-828-51-00, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області