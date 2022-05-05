У ДТП на Одещині загинули 43-річний водій ВАЗа та його 12-річний син (фото)

Аварія сталася вчора ввечері на вулиці Отамана Головатого за участю двох легкових автомобілів.

Попередньо встановлено, що 45-річний водій Audi не обрав безпечну швидкість та дистанцію і допустив зіткнення з ВАЗом, який рухався в попутному напрямку.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 43-річний водій ВАЗа та його 12-річний син, до лікарні у тяжкому стані госпіталізована 43-річна мати хлопчика.

Наразі водія Audi перевіряють на наявність алкоголю в організмі. На місці події працює слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 2. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Одеське районне управління поліції № 2