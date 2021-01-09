У ДТП на Перечинщині загинули двоє чоловіків (фото)

Аварія трапилась 8 січня близько 20.20 години між селами Сімер та Тур‘я Ремети у Перечинському районі

Дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули двоє молодих чоловіків, трапилася на автодорозі між населеними пунктами Сімер та Тур‘я Ремети. За даним фактом у поліції розпочали слідство. Про це інформує Відділ комунікації поліції Закарпатської області, пише Depo.Закарпаття.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 8 січня, близько 20.20 години між селами Сімер та Тур‘я Ремети у Перечинському районі.

Встановлено, що 27-річний водій автомобіля «Volkswagen Golf», рухаючись в напрямку села Сімер, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом на узбіччі дороги.

На місці пригоди загинув 32-річний пасажир іномарки. Пізніше в кареті швидкої допомоги помер і водій автівки. Обидва загиблі були мешканцями міста Перечин.

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження. У рамках даного провадження буде встановлено всі об’єктивні обставини аварії.

Розслідування триває.